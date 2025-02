Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Gefährdung des Straßenverkehrs / Fahren ohne Fahrerlaubnis / Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Donnerstag, 27. Februar 2025 gegen 17:40 Uhr beabsichtigten Beamte der Polizei Molbergen einen 21-jährigen Heranwachsenden aus dem Saterland mit seinem Kleinkraftrad (45km/h) in der Schwaneburger Straße zu kontrollieren. Der 21-Jährige versuchte sich durch Flucht der Kontrolle zu entziehen und verursachte hierbei beinahe einen Verkehrsunfall. Der 21-Jährige fuhr mit seinem KKR in den Kreisverkehr Barßeler Straße / Niedersachsenring ein und nahm einem Pkw die Vorfahrt. Der Pkw-Fahrer reagierte rechtzeitig, nur so konnte ein Zusammenstoß verhindert werden. Der 21-Jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, zudem hatte er zuvor Cannabis konsumiert. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls, unter anderem den Pkw-Fahrer, der durch seine schnelle Reaktion einen Unfall verhindern konnte. Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0).

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht, eine Person leicht verletzt

Am Donnerstag, 27. Februar 2025 gegen 22:20 Uhr befuhr eine 16-jährige Jugendliche aus Friesoythe mit einem Kleinkraftrad den Treibtorfweg in Richtung Birkenkolonie. Als ihr ein Pkw entgegenkam fuhr sie möglichst weit rechts entlang der Fahrbahn. Der entgegenkommenden Pkw kam jedoch zu weit nach links, um einen Zusammenstoß zu vermeiden fuhr die 16-Jährige weiter rechts und stürzte aufgrund der Fahrbahnkante. Sie wurde hierbei leicht verletzt. Zudem entstand am KKR ein Schaden von rund 600,00 Euro. Der entgegenkommende Pkw entfernte sich unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

