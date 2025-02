Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Mittwoch, 26. Februar 2025 gegen 11:15 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Friesoythe in der Moorstraße einen 47-jährigen Mann aus Barßel. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 47-Jährige vor Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumiert hatte. Ein Vortest verlief positiv hinsichtlich THC und Kokain. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Friesoythe - Sachbeschädigung

In der Zeit von Freitag, 21. Februar 2025 17:00 Uhr bis Samstag, 22. Februar 2025 beschädigten unbekannte Personen auf einem Spielplatz in der Schützenstraße Bänke und ein Karussel. Es entstand ein Schaden von rund 1.000,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Saterland - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am Mittwoch, 26. Februar 2025 gegen 12:50 Uhr kam es auf der B 72, OT Ramsloh, zu einem Verkehrsunfall bei welchem eine Beteiligte schwer verletzt wurde. Ein 52-jähriger Mann aus Cloppenburg befuhr mit seinem Pkw die B 72 in Richtung Cloppenburg. Eine 40-jährige Frau aus Halen/Emstek musste mit ihrem Pkw vor einer Baustellenampel halten, sie befand sich ebenfalls in Fahrtrichtung Cloppenburg. Der 52-Jährige erkannte das Rotlicht der Ampel zu spät und fuhr auf den Pkw der 40-jährigen auf. Durch den Aufprall wurde der Pkw der 40-jährigen gegen den Pkw einer 58-jährigen Frau aus Neubörger geschoben, welche ebenfalls an der Ampel wartete. Die 40-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt, der 52-Jährige und die 58-Jährige blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell