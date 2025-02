POL-CLP: Einzelmeldung

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Lohne - zwei Tatverdächtige nach Raub und Kfz-Diebstahl identifiziert

Am Sonntag, 23. Februar 2025 gegen 15:20 befand, sich eine 79-jährige Frau aus Lohne zu Fuß auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Keetstraße. In Höhe der dortigen Parkrampe schlug ihr jemand unvermittelt auf den Hinterkopf und entwendete ihre Handtasche samt Inhalt. Anschließend flüchteten die zu diesem Zeitpunkt unbekannten Täter in Richtung des Bahnhofes. Die 79-Jährige wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert.

Nach Angaben der 79-Jährigen befanden sich die zwei Personen bereits seit längerer Zeit hinter ihr. Zeugen, die durch die 79-Jährige auf den Vorfall aufmerksam gemacht worden waren, versuchten noch die zwei Tatverdächtigen zu verfolgen. Diese waren jedoch nicht mehr auffindbar. Durch das Opfer und weitere Zeugen konnten die Tatverdächtigen sehr detailliert beschrieben werden.

Der Kriminal- und Ermittlungsdienst des Polizeikommissariats Vechta nahm unverzüglich die Ermittlungen auf.

Im Laufe des Montags, 24. Februar 2025, meldete sich das Opfer erneut bei der Polizei und gab an, dass ihr Pkw aus einer Tiefgarage in der Straße Achtern Thun entwendet worden sei. Die Vermutung lag nahe, dass die zwei noch unbekannten Tatverdächtigen, die im Zuge der Raubtat auch den Pkw-Schlüssel erlangten, nun auch den Pkw der 79-Jährigen entwendet hatten.

Im Laufe der Nacht zu Dienstag konnten Einsatzkräfte der Polizei Vechta den entwendeten Pkw auf einem Parkplatz in der Josefstraße antreffen. Im unverschlossenen Pkw befanden sich unter anderem die auffälligen Jacken, welche durch die Tatverdächtigen zum Zeitpunkt der Raubtat getragen worden waren und welche durch die Zeugen und das Opfer unabhängig voneinander beschrieben worden waren. Kräfte der Polizei Vechta verblieben vor Ort, wenig später begaben sich zwei Personen an den Pkw. Hierbei handelte es sich um die zwei Personen, welche im Nachgang an die Raubtat durch Opfer und Zeugen beschrieben worden waren.

Die zwei 18-jährigen Heranwachsenden, beide aus Lohne, wurden zunächst zur Dienststelle des PK Vechta transportiert. Bei einem der 18-Jährigen konnte der entwendete Pkw-Schlüssel sichergestellt werden.

Noch im Laufe der Nacht wurde die Staatsanwaltschaft Oldenburg kontaktiert, welche nach Schilderung des Sachverhaltes die vorläufige Festnahme der beiden 18-Jährigen beantragte. Sie wurden im Laufe des heutigen Tages, 25. Februar 2025, nach erneuter Prüfung des Sachverhaltes aus den Maßnahmen entlassen.

