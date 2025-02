Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Diebstahl aus Werkstatt

Am Dienstag, 25. Februar 2025, in der Zeit von 03:50 Uhr bis 04:10 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Straße Bonrechtern und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer dortigen Werkstatt. Es wurde unter anderem Werkzeug entwendet. Es entstand ein Schaden von rund 1.700,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 04445/950470) entgegen.

Steinfeld - Dieseldiebstahl

Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit von Freitag, 21. Februar 2025 14:00 Uhr bis Dienstag, 25. Februar 2025 09:00 Uhr auf das Gelände einer Baustelle in der Münsterlandstraße und entwendeten aus einem der dortigen Baufahrzeuge Diesel. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Kfz

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Montag, 24. Februar 2025 20:00 Uhr bis Dienstag, 25. Februar 2025 08:00 Uhr den Pkw eines 38-jährigen Mannes aus Vechta. Dieser hatte seinen Pkw, einen VW Golf, auf einem Parkstreifen im Birkenweg abgestellt. Auf unbekannte Art wurden zwei Reifen des Pkw beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Damme - Sachbeschädigung an Kfz

Am Sonntag, 23. Februar 2025 in der Zeit von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter an einen Pkw VW Golf, welcher in der Roggenstraße abgestellt worden war. Am Pkw wurde die rechte Fahrzeugseite zerkratzt. Es entstand ein geschätzter Schaden von ca. 2.500,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

Vechta - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, 25. Februar 2025, gegen 22:20 Uhr befuhr ein 41-jähriger Mann aus Vechta mit seinem Pkw die Hauptstraße, obwohl er zuvor alkoholische Getränke konsumiert hatte. Ein Test ergab einen Wert von 1,15 Promille. Zudem war der 41-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Lohne - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch, 26. Februar 2025, gegen 00:15 Uhr befuhr ein 60-jähriger Mann aus Lohne mit seinem Pkw die Schlesierstraße, obwohl er zuvor alkoholische Getränke konsumiert hatte. Ein Test ergab einen Wert von 1,14 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme wurde durchgeführt und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell