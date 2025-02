POL-CLP: Einzelmeldung

Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Rindenmulch geriet aus unbekannter Ursache in Brand Am Dienstag, 25. Februar 2025 gegen 05:10 Uhr wurde der Leitstelle ein Brand auf einem Hof in der Schwaneburger Straße gemeldet. Es kam zu einer Rauchentwicklung aus einem ca. 10.000m³ Haufen Rindenmulch, ca. 100m³ Rindenmulch gerieten aus unbekannter Ursache in Brand. Die Freiwilligen Feuerwehren Altenoythe und Friesoythe waren ...

