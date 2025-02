Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld - vers. Einbruch in Getränkemarkt

Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit vom 22. Februar 2025 13:30 Uhr bis Montag, 24. Februar 2025 07:50 Uhr auf das Gelände eines Getränkemarktes in der Straße Im Krimpel. Sie versuchten sich gewaltsam Zugang zum Gebäude zu verschaffen, dies misslang jedoch. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Lohne - Diebstahl aus Pkw

In der Zeit von Sonntag, 23. Februar 2025 19:30 Uhr bis Montag, 24. Februar 2025 07:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter an einen Pkw, BMW X5, welcher auf einem Grundstück in der Gertrudenstraße abgestellt worden war. Sie öffneten den Pkw und entwendeten elektronische Geräte. Der Schaden wurde auf rund 2.000,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Damme - Sachbeschädigung an Kfz

Am Montag, 24. Februar 2025 gegen 23:20 Uhr beschädigten unbekannte Täter zwei Pkw, welche in einer Parkbucht im Holunderweg abgestellt worden waren. Durch die Unbekannten wurden ein Audi TT und ein VW Caddy zerkratzt. Der Schaden wurde auf 1.000,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

Damme - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, 25. Februar 2025 gegen 00:28 Uhr befuhr ein 30-jähriger Mann aus Steinfeld mit seinem Pkw die Steinfelder Straße, obwohl er zuvor alkoholische Getränke konsumiert hatte. Ein Test ergab einen Wert von 1,65 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Damme - Auch der Carnevals-Montag verläuft friedlich

Am gestrigen Montag, 24. Februar 2025, fand ebenfalls ab 12:33 Uhr der traditionelle Umzug statt. Hieran nahmen rund 6.000 Teilnehmer teil. Bei trockenem Wetter säumten ca. 7.000 Besucher die Straßen der Dammer Innenstadt. Die diesjährige Veranstaltung zeichnete sich durch ihre besondere Friedfertigkeit aus. Auch am Montag feierten die rund 13.000 Besucher friedlich. Ab ca. 20:30 Uhr setzten die ersten Abwanderungstendenzen ein, gegen Mitternacht war die Veranstaltung beendet.

Trotz der hohen Besucherzahlen wurden nur vereinzelt strafbare Handlungen bzw. polizeirelevante Sachverhalte registriert. Hierunter fielen eine körperliche Auseinandersetzung, Diebstahl und zwei Betäubungsmitteldelikte.

