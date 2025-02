Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Einbruch in Einfamilienhäuser

In der Zeit von Samstag, 22. Februar 2025 20:30 Uhr bis Sonntag, 23. Februar 2025 03:00 Uhr begaben sich unbekannte auf ein Grundstück im Sonnenblumenweg und verschafften sich Zugang zum dortigen Einfamilienhaus. Es wurden unter anderem persönliche Gegenstände entwendet. In der Zeit von Samstag, 22. Februar 2025 11:30 Uhr bis Sonntag, 23. Februar 23:00 Uhr begaben sich unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Maiglöckchengasse. Auch hier wurden persönliche Gegenstände entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

Dinklage - Diebstahl aus Pkw

In der Zeit von Freitag, 21. Februar 2025 19:00 Uhr bis Sonntag, 23. Februar 2025 11:20 Uhr schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe der Fahrertür eines BMW Mini Coopers ein, welcher auf einem Parkplatz in der Schulstraße stand. Sie entwendeten persönliche Gegenstände. Eine genaue Schadenssumme steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443/97749-0) entgegen.

Damme - Sachbeschädigung an Kfz

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Samstag, 22. Februar 2025 22:30 Uhr bis Sonntag, 23. Februar 2025 04:30 Uhr einen Pkw, Audi S7 Sportback, welcher auf einem Parkplatz in der Mühlenstraße abgestellt worden war. Durch die Unbekannten wurde ein Reifen zerstochen und das Heck zerkratzt. Es entstand ein geschätzter Schaden von rund 3.000,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

Damme - Carnevals-Sonntag verläuft friedlich

Am gestrigen Sonntag, 23. Februar 2025, fand ab 12:33 Uhr bis ca. 17:30 Uhr der traditionelle große Umzug statt. Hieran nahmen rund 7.000-8.000 Teilnehmer teil. Bei bestem Wetter säumten teilweise über 30.000 Besucher die Straßen der Dammer Innenstadt. Die diesjährige Veranstaltung zeichnete sich durch ihre besondere Friedfertigkeit aus. Ab ca. 23:30 Uhr setzten die ersten Abwanderungstendenzen ein, gegen 02:30 Uhr war die Veranstaltung beendet. Trotz der hohen Besucherzahlen wurden nur vereinzelt strafbare Handlungen bzw. polizeirelevante Sachverhalte registriert. Hierunter fielen zwei körperliche Auseinandersetzungen und eine Bedrohung.

