Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall mit leicht verletzter Person - Fahrer flüchtet

Nümbrecht (ots)

Bei einem Unfall am Samstag (13. Juli) auf der L350 bei Marienberghausen hat sich eine 26-Jähriger mit seinem Auto überschlagen. Der zweite beteiligte Autofahrer flüchtete von der Unfallstelle. Um kurz vor 16 Uhr fuhr der 26-Jährige aus Freudenberg in seinem Audi auf der L350 in Richtung Herfterath, als ihm plötzlich ein Porsche, der in Richtung Marienberghausen fuhr, auf seiner Fahrspur entgegenkam. Der 26-Jährige versuchte noch auszuweichen, trotzdem kam es zur Kollision mit dem Porsche. Daraufhin überschlug sich der Audi und kam in einem Grünstreifen auf dem Dach zum Stehen. Der 26-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Ersthelfer halfen dem 26-Jährigen aus dem Auto, bevor ein Rettungswagen ihn in ein Krankenhaus brachte. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der Fahrer des Porsche flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle. Eine Nahbereichsfahndung, als auch Ermittlungen an der Halteranschrift verliefen bislang negativ. Der Porsche wurde sichergestellt. Der Fahrer war etwa 50 bis 60 Jahre alt, circa 1,75 bis 1,80 Meter groß und von normaler Statur. Er hatte kurze graue Haare und trug eine blaue Jeans und ein rot-weiß liniertes Hemd. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Gummersbach unter der 02261 81990 entgegen.

