POL-ST: Hörstel, Diebstahl aus Containern, Werkzeuge entwendet

Mettingen (ots) - Am Mittwochabend (22.01.) erhielt die Polizei gegen 20.00 Uhr Kenntnis über einen Einbruch an der Sonnenstraße. Die Täter schlugen ein Fenster an der Rückseite eines Einfamilienhauses ein und verschafften sich so Zugang zum Haus. Im Erdgeschoss hatten die Einbrecher bereits das Mobiliar geöffnet und durchsucht. Ob sie etwas erbeutet haben, konnte ...

