Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Saterland - Einzelmeldung anlässlich des Karnevals Ramsloh

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am 22.02.2025, um 14:11 Uhr startete in Ramsloh der traditionelle Karnevalsumzug mit ca. 2.000 Teilnehmern verteilt auf 28 Wagen- und 61 Fußgruppen. Der Umzug wurde von ca. 8.000 Zuschauern besucht. Der Umzug verlief ohne größere Vorkommnisse. Vor Umzugsbeginn wurden durch speziell geschulte Polizeibeamte Abfahrtkontrollen durchgeführt. Hierbei wurden nur kleinere Verstöße festgestellt. Lediglich einem Umzugswagen musste die Teilnahme untersagt werden, weil die landwirtschaftliche Zugmaschine gegen die Auflagen des Landkreises Cloppenburg verstieß, weil das Zulässige Gesamtgewicht erheblich überschritten wurde. Durch die Teilnehmenden wurde die Kontrolle positiv aufgenommen. Im Rahmen von Jugendschutzkontrollen wurden vereinzelte Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz festgestellt. Bei der anschließenden Aftershow-Party mit ca. 4.000 Besuchern kam es gerade zu Beginn zu mehreren alkoholbedingten, teils wechselseitigen Körperverletzungsdelikten. Durch das konsequente Einschreiten und Verfolgen dieser Straftaten durch die Polizeibeamten beruhigte sich die Gesamtsituation schnell, sodass im weiteren Verlauf grundsätzlich eine positive Bilanz gezogen werden kann. So kam es dann im Laufe des Abends nur noch zu vereinzelten Straftaten. Es kam insgesamt über den gesamten Veranstaltungstag zu sechs Körperverletzungsdelikten, einer sexuellen Belästigung, einem Erschleichen von Leistungen und einem Inverkehrbringen von Falschgeld. Ein Taschendiebstahl während der Veranstaltung konnte in deren Verlauf aufgeklärt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell