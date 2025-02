POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Der Unfallverursacher zum unten aufgeführten Unfall / Zeugenaufruf hat sich im Laufe des Tages am 22.02.2025 bei der Polizei gemeldet. Der Aufruf hat sich erledigt. Barßel / OT Elisabethfehn - Verkehrsunfallflucht- Am Samstag, den 22.02.2025, gegen 02:55h, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw die Oldenburger Straße, in 26676 Barßel/OT Elisabethfehn. Auf Höhe einer ...

