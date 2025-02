Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen - Aufbruch eines Zigarettenautomaten

In der Zeit von Samstag, 22. Februar 2025 17:00 Uhr bis Sonntag, 23. Februar 2025 10:25 Uhr begaben sich unbekannte Täter an einen Zigarettenautomaten in der Peheimer Straßen und öffneten diesen gewaltsam. Sie entwendeten unter anderem Zigaretten. Eine genaue Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Essen (Old.) - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 23. Februar 2025 gegen 14:10 Uhr befuhr ein 33-jähriger Mann aus Essen mit seinem Pkw die Straße An der B68. Ungefähr in Höhe der Einmündung zur Bunner Straße wurde durch eine Funkstreifenwagenbesatzung kontrolliert, nachdem Zeugen den Mann aufgrund seiner auffälligen Fahrweise gemeldet hatten. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,89 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein des 33-Jährigen wurde beschlagnahmt.

Cloppenburg - Fahren unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss

Am Sonntag, 23. Februar 2025 gegen 16:45 Uhr befuhr ein 25-jähriger Mann aus Cloppenburg mit seinem Pkw die Straße Südkamp. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte ein Atemalkoholwert von 1,69 Promille festgestellt werden. Zudem verlief ein Drogenvortest positiv hinsichtlich Kokains. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt wurde untersagt und sein Führerschein würde beschlagnahmt.

Emstek - Diebstahl von Wahlplakaten

In der Zeit von Freitag 21. Februar 2025 17:00 Uhr bis Samstag, 22. Februar 2025 09:00 Uhr entwendeten derzeit unbekannte Täter ca. 26 Wahlplakate verschiedener Parteien. Eine Schadenssumme liegt nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

