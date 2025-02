Cloppenburg/Vechta (ots) - Emstek - vers. Einbruch in Windkraftanlage In der Zeit von Mittwoch, 19. Februar 2025 14:00 Uhr bis Montag, 24. Februar 2025 08:50 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände einer Windkraftanlage am Burgweg. Der Versuch misslang jedoch. Es entstand ein geschätzter Schaden von ca. 2.500,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Emstek (Tel.: 04473/932180) entgegen. Cloppenburg - ...

