POL-PDNW: Fahrzeugbrand auf der A65 Höhe Hochdorf-Assenheim

Bad Dürkheim (ots) - In der Nacht auf Samstag (05.10.2024) zwischen 5 Uhr und 6 Uhr wurden mehrere Toilettenhäuschen im Bereich der Fronhofallee und Eichstraße in Bad Dürkheim in Brand gesetzt. Die Gesamtschadenshöhe dürfte auf etwa 1000 EUR zu beziffern sein. Haben Sie in der Nacht auf Samstag etwas Verdächtiges beobachtet oder können Hinweise zu den Tätern ...

