Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - vers. Einbruch in Windkraftanlage

In der Zeit von Mittwoch, 19. Februar 2025 14:00 Uhr bis Montag, 24. Februar 2025 08:50 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände einer Windkraftanlage am Burgweg. Der Versuch misslang jedoch. Es entstand ein geschätzter Schaden von ca. 2.500,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Emstek (Tel.: 04473/932180) entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an Pkw und Klinkerfassade

In der Zeit von Sonntag, 23. Februar 2025 20:00 Uhr bis Montag 24. Februar 2025 06:10 Uhr beschädigten unbekannte Täter einen Pkw, Ford Transit, sowie die Klinkerfassade eines Gebäudes in der Molberger Straße. Die unbekannten Täter warfen eine derzeit unbekannte Substanz. Es entstand ein Schaden von ca. 7.500,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 21. Februar 2025 in der Zeit zwischen 09:00 Uhr bis 14:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den Stabmattenzaun eines Grundstücks in der Memelstraße. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell