Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Graffitisprayer auf frischer Tat erwischt

Greiz (ots)

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf: Am 18.12.2024 gegen 23:30 Uhr meldete sich eine Zeugin bei der Polizei in Greiz, da sie gerade beobachtet hatte, wie eine männliche Person aus einem Auto stieg, eine Maske über das Gesicht zog und einen Stromkasten mit Sprühfarbe besprühte. Durch den sofortigen Einsatz von mehreren Polizeikräften konnten nach kurzen Fahndungsmaßnahmen ein 18 und ein 22-Jähriger festgestellt werden. Der 18-Jährige hatte noch Spraydosen bei sich und seine Hände wiesen Farbrückstände auf. Bei dem 22-Jährigen wurde im Auto ebenfalls eine Vielzahl an Spraydosen aufgefunden. Insgesamt wurden in dieser Nacht drei Tatorte festgestellt, wo beide Tatverdächtigen ihre Graffitis mit Fußballbezug hinterließen. Gegen Beide wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. (BF)

