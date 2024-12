Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 39-Jähriger sorgt für Polizeieinsatz

Altenburg (ots)

Altenburg: Einen Mann, welcher auf einem Parkplatz in der Johannisvorstadt randalierte und Fahrzeuge beschädigte, meldeten gestern Abend (18.12.2024) mehrere Zeugen der Altenburger Polizei. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte der Randalierer (39) Am Goldenen Pflug gestellt werden. Es stellte sich heraus, dass er in der Zeit von 19:35 Uhr bis 20:00 Uhr mehrere Fahrzeuge sowie die Fensterscheibe eines Gebäudes im Bereich der Johannisvorstadt / Zeitzer Straße beschädigte. Da sich der 39-Jährige bei der Tat verletzte, wurde er medizinisch versorgt. Anschließend wurde er in Gewahrsam genommen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wartet auf ihn. (KR)

