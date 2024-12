LPI-G: Knapp 2 Promille auf dem Fahrrad

Gera (ots) - Gera: Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei rückten gestern Nachmittag (18.12.2024), kurz nach 14:00 Uhr in die Hilde-Coppi-Straße in Gera aus, nachdem der Rettungsleitstelle ein möglicher Balkonbrand gemeldet wurde. Der stark qualmende Balkon des Mehrfamilienhauses war schnell ausfindig gemacht - Schnell leitete die Feuerwehr ihre Maßnahmen ein. Letzten Endes stellte sich heraus, dass scheinbar ein Kind vom Nachbarhaus Silvesterböller in die Luft warf, ...

mehr