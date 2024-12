Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zum Glück niemand verletzt

Gera (ots)

Gera: Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei rückten gestern Nachmittag (18.12.2024), kurz nach 14:00 Uhr in die Hilde-Coppi-Straße in Gera aus, nachdem der Rettungsleitstelle ein möglicher Balkonbrand gemeldet wurde. Der stark qualmende Balkon des Mehrfamilienhauses war schnell ausfindig gemacht - Schnell leitete die Feuerwehr ihre Maßnahmen ein. Letzten Endes stellte sich heraus, dass scheinbar ein Kind vom Nachbarhaus Silvesterböller in die Luft warf, welche jedoch vermutlich durch den Wind auf betreffenden Balkon landeten und hier befindliche Wäsche entzündeten. Sowohl die Kleidungsstücke als auch die Fassade des Hauses wurden beschädigt. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Geraer Polizei nahm die Ermittlungen auf. (KR)

