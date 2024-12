LPI-G: Fahrzeugdieb saß noch im Auto

Altenburg (ots) - Schmölln: Eine Baustelle in der Trebulaer Straße wurde in den vergangenen Tagen von Dieben heimgesucht. In der Zeit vom 12.12.2024 zum 17.12.2024 stahlen die Täter u.a. 20 Europaletten, eine Baggerschaufel sowie ein 100 Meter langes Rohr. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Tatgeschehen (Bezugsnummer 0326220/2024). Zeugen, welch Wahrnehmungen im Tatzeitraum gemacht haben werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 an die hiesige ...

