POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots) - Steinfeld - vers. Einbruch in Getränkemarkt Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit vom 22. Februar 2025 13:30 Uhr bis Montag, 24. Februar 2025 07:50 Uhr auf das Gelände eines Getränkemarktes in der Straße Im Krimpel. Sie versuchten sich gewaltsam Zugang zum Gebäude zu verschaffen, dies misslang jedoch. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen. Lohne - ...

mehr