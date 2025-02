BPOLD-B: Untersuchungshaft nach präventiver Kontrolle: ca. ein Kilogramm Betäubungsmittel aufgefunden

Berlin - Staaken (ots) - Nachdem eine unbekannte Anzahl an Personen einen FlixTrain mit Steinen beworfen haben soll, sucht die Bundespolizei nun nach Zeugen. Am 24. Januar 2025 gegen 19:50 Uhr soll es von der Bahnüberführung des Winterhuder Wegs in Berlin Staaken zu einem Steinbewurf auf einen nach Berlin fahrenden FlixTrain gekommen sein. Die Steine trafen den Zug bei einer Geschwindigkeit von 120 km/h, was zu mehreren ...

