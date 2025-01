Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizei nimmt Mann nach sexuellem Übergriff und Körperverletzung fest

Berlin- Friedrichshain-Kreuzberg (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizei erkannten Montagabend einen Mann nach einer Körperverletzung wieder, der wenige Stunden zuvor einer jungen Frau am Ostbahnhof auf das Gesäß geschlagen haben soll.

Gegen 18:45 Uhr soll es am S-Bahnhof Warschauer Straße zu einer Körperverletzung gekommen sein, bei der ein Mann einer Frau unvermittelt in das Genick geschlagen haben soll. Vor Ort eingetroffene Einsatzkräfte der Bundespolizei identifizierten den Mann anhand seiner Kleidung eindeutig als den Täter eines sexuellen Übergriffes am Berliner Ostbahnhof wenige Stunden zuvor und nahmen ihn vorläufig fest. Gegen 13:30 Uhr hatte der 34-jährige Pole einer 21-jährigen Deutschen unvermittelt auf das Gesäß geschlagen. Die Bundespolizei sichert zu diesem Vorfall Videoaufzeichnungen, auf deren Grundlage der polizeibekannte polnische Staatsangehörige nunmehr wiedererkannt werden konnte.

Die 26-jährige Deutsche erlitt durch den Schlag in den Nacken Rötungen. Eine Mitarbeitende der Anlaufstelle "Gewalt gegen Frauen" am Ostbahnhof Berlin betreute die 21-Jährige nach der sexuellen Belästigung.

Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung und Körperverletzung gegen den 34-Jährigen. Einsatzkräfte entließen ihn nach Abschluss aller Maßnahmen und Erteilung eines Hausverbotes für die Bahnhöfe Warschauer Straße und Ostbahnhof von der Dienststelle.

