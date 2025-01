Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizei stellt zwei Jugendliche mit Softairwaffen

Berlin - Tempelhof-Schöneberg (ots)

Montagnachmittag fielen Mitarbeitenden der Deutschen Bahn AG am Bahnhof Berlin-Südkreuz zwei Jugendliche auf, die mit einem Messer hantiert haben sollen. Die Bundespolizei stellte bei den beiden jungen Männern noch zahlreiche andere Gegenstände sicher.

Gegen 16 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte die Jugendlichen in der Haupthalle des Bahnhofes. In deren Kleidung fanden sie zwei Softairwaffen mit Magazinen, 2000 Schuss Munition für Druckluftwaffen, ein Einhandmesser, eine Sturmhaube und Handschuhe auf. Bei einem der Jugendlichen fanden die Beamtinnen und Beamten zudem 17 für die Sicherung von Nothämmern in S-Bahnen verwendete Plomben auf.

Die zwei 15-Jährigen deutschen Staatsangehörigen machten keine Angaben zu den Gründen des Mitführens der Gegenstände. Einsatzkräfte verständigten die Erziehungsberechtigten der beiden Jugendlichen.

Im Beisein eines Elternteils erfolgte bei einem der 15-Jährigen eine Durchsuchung seines im Elternhaus befindlichen Zimmers zum Auffinden der entwendeten Nothammer. Diese konnten die Einsatzkräfte im Rahmen der Durchsuchung jedoch nicht auffinden.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen die beiden 15-Jährigen ein, von denen bislang nur einer polizeibekannt ist. Zudem ermittelt die Bundespolizei wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls gegen den Jugendlichen, bei dem die Beamtinnen und Beamten die abgerissenen Plomben auffanden.

Nach Abschluss der Maßnahmen entließen Einsatzkräfte die Zwei auf freien Fuß.

