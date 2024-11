Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Freiwillige Feuerwehr Werne stellt neuen Prinzen: Robin II. Nolting regiert die Narrenschar

Werne (ots)

Die Stadt Werne hat ein neues Prinzenpaar für die Karnevalssession 2024/25! Robin Nolting vom Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne schlüpft in die Rolle des Prinzen Robin II. An seiner Seite regiert Prinzessin Claudia II. Marckhoff. Gemeinsam werden sie die Närrinnen und Narren durch eine unvergessliche Session führen. Am vergangenen Sonntag proklamierte Bürgermeister Lothar Christ feierlich das neue Stadtprinzenpaar und übergab die Insignien der närrischen Macht. Damit ist es offiziell: Prinz Robin II. und Prinzessin Claudia II. regieren in Werne. Die Freiwillige Feuerwehr Werne, in der sich Robin Nolting seit vielen Jahren engagiert, ist stolz, mit ihm diese repräsentative Rolle des Prinzen besetzen zu dürfen. Für die diesjährige Session stellt die Feuerwehr zudem den Elferrat, der den Prinzen bei seinen Terminen tatkräftig unterstützt. Der Elferrat setzt sich aus Kameradinnen und Kameraden unterschiedlicher Altersgruppen zusammen und vereint die ganze Vielfalt der Freiwilligen Feuerwehr. Gemeinsam möchten sie die Karnevalsfreude in Werne verbreiten und bei den kommenden Terminen für ausgelassene Stimmung sorgen - sei es bei der Galasitzung oder dem traditionellen Rosenmontagszug. Die Freiwillige Feuerwehr Werne freut sich auf eine Session voller Spaß, Gemeinschaft und unvergesslicher Momente mit Prinz Robin II. und Prinzessin Claudia II. - ein Höhepunkt im karnevalistischen Kalender der Stadt!

