Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Festnahme nach Auseinandersetzung zwischen zwei Männern

Berlin - Friedrichshain-Kreuzberg (ots)

Samstagmittag kam es im Berliner Ostbahnhof durch einen Kopfstoß und Tritte zu einer gefährlichen Körperverletzung.

Gegen 11:30 Uhr sahen Bundespolizisten über die Videoüberwachungsanlage des Bahnhofes, wie ein Mann einem anderen Mann einen Kopfstoß versetzte. Dieser stürzte infolge des Kopfstoßes eine Treppe hinunter und blieb in Rücklage liegen. Dort schlug und trat der Mann weiter mehrfach auf den am Boden liegenden ein.

Einsatzkräfte der Bundespolizei stellten die beiden Männer vor Ort und nahmen sie vorläufig fest. Befragte Zeugen gaben an, dass dem Angriff eine verbale Auseinandersetzung vorangegangen sein soll.

Die Beamtinnen und Beamten nahmen sowohl den alkoholisierten 39-jährigen polnischen Angreifer (Atemalkoholwert: 2,20 Promille) als auch den 36-jährigen polnischen Geschädigten für die weitere Bearbeitung mit zur Dienststelle.

Der 36-Jährige erlitt ein Hämatom am Kopf und eine blutende Wunde an der Hand. Ein Rettungswagen brachte ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Bereits wenige Stunden zuvor kam es ebenfalls am Ostbahnhof zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden wohnungslosen Männern. In beiden Fällen ermittelt die Bundespolizei wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung bzw. Körperverletzung gegen die beiden polnischen Staatsangehörigen und sicherte Videoaufzeichnungen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte auch der 39-jährige Polizeibekannte die Dienststelle wieder verlassen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell