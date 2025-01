Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizei nimmt Mann nach Körperverletzung und fremdenfeindlicher Beleidigung fest

Berlin Berlin - Friedrichshain-Kreuzberg (ots)

Samstagmorgen kam es am Bahnhof Berlin-Ostkreuz zu einer körperlichen Auseinandersetzung, der eine fremdenfeindliche Beleidigung vorausgegangen sein soll.

Gegen 6:40 Uhr erhielten Einsatzkräfte der Bundespolizei Kenntnis von einer Auseinandersetzung am Bahnhof Berlin-Ostkreuz. Nach Bürgerhinweisen, soll es bereits in einer einfahrenden S-Bahn zu fremdenfeindlichen Beleidigungen eines jungen Mannes gegenüber einem Reisenden gekommen sein. Nach dem Ausstieg am Bahnhof Berlin-Ostkreuz soll der Mann den Hitlergruß gezeigt, den Reisenden mit fremdenfeindlichen Äußerungen beleidigt, ihn bespuckt und mehrfach mit den Fäusten geschlagen haben. Während ein unbekannt gebliebener Zeuge versuchte die Auseinandersetzung zu schlichten, soll er auf den Angreifer eingeschlagen haben und verletzte diesen dabei.

Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen den 21-jährigen deutschen Angreifer vor Ort vorläufig fest. Rettungskräfte betreuten den am Kopf und im Gesicht verletzten 21-Jährigen und brachten ihn, sowie den 63-jährigen verletzten türkischen Geschädigten, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zur weiteren Versorgung in umliegende Krankenhäuser.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Beleidigung und Körperverletzung gegen den alkoholisierten (Atemalkoholwert: 1,7 Promille) schon mehrfach wegen Gewaltdelikten polizeibekannten Mann ein und sicherte Videoaufzeichnungen.

Weiterhin leiteten Einsatzkräfte ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung gegen den unbekannt gebliebenen Zeugen ein.

