POL-HAM: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Hamm-Uentrop (ots) - Unbekannte sind zwischen 19.20 Uhr am Montag, 14. Oktober, und 4.45 Uhr am folgenden Morgen in eine Bäckerei an der Uentroper Dorfstraße eingedrungen. Sie öffneten dazu gewaltsam eine Eingangstür. In der Filiale brachen sie einen Tresor auf und durchwühlten mehrere Schränke. Dabei erbeuteten die Täter Bargeld und entkamen schließlich unerkannt. Hinweise zum Einbruch und verdächtigen Personen ...

