Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez. Ehepaar unter Drogeneinfluss am Steuer erwischt

Diez (ots)

Am Sonntag, den 24. September, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Diez gegen 08:30 Uhr in der Wilhelmstraße die Fahrerin eines E-Scooters, an welchem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass die 32-jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Diez unter Drogeneinfluss stand. Ihr wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Gegen 09:30 Uhr erschien dann ihr Ehemann mit seinem Pkw bei der Polizeiinspektion Diez, um sie abzuholen. Bei ihm ergaben sich ebenfalls eindeutige Hinweise auf einen zeitnahen Drogenkonsum. Wie bei seiner Ehefrau reagierte ein Drogenschnelltest positiv auf die Stoffgruppen Amfetamin und THC. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Je nach Ergebnis der Blutuntersuchung müssen beide mit einem empfindlichen Bußgeld sowie dem dauerhaften Entzug ihrer Fahrerlaubnisse rechnen.

