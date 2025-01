Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Gegen geparkte Autos gefahren

Drei Autos waren am Mittwoch bei einem Unfall in Eislingen beteiligt. Dabei entstand ein Schaden von rund 30.000 Euro.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich um 9.30 Uhr in der Hindenburgstraße. Eine 57-Jährige fuhr mit ihrem Mercedes in Richtung Göppingen. Da sie wohl kurz unaufmerksam war, kam sie mit ihrem Auto zu weit nach rechts. Der Mercedes stieß gegen einen ordnungsgemäß abgestellten Mazda und Smart. Durch die Wucht des Aufpralls waren der Mercedes und der Mazda nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die 57-Jährige hatte Glück und blieb unverletzt. Die Polizei Eislingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Mercedes auf rund 8.000 Euro, den am Mazda auf 20.000 Euro. Der Schaden am Smart beträgt rund 1.000 Euro.

++++0187453

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell