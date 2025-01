Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Einbruch in Gaststätte

Am frühen Mittwochmorgen waren Einbrecher in Ulm zu Gange.

Ulm (ots)

Zwei Unbekannte brachen gegen 2.30 Uhr in eine Pizzeria in der Wielandstraße ein. Die Täter hebelten mit einem Werkzeug die Eingangstür auf und gelangte so ins Innere. Dann durchwühlten sie mehrere Schubladen. In einem Raum fanden sie einen Tresor. Den machten sie zu ihrer Beute und flüchteten unerkannt. Die Polizei Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Sachdienliche Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter Tel. 0731/188-3312 entgegen.

