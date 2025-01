Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Jugendliche angefahren

Am Mittwoch wurde eine Fußgängerin bei einem Unfall in Uhingen-Baiereck leicht verletzt.

Gegen 6.30 Uhr war eine 14-Jährige in Baiereck zu Fuß unterwegs. Nahe einer Bushaltestelle überquerte sie die Nassachtalstraße. Ein Autofahrer befuhr die Nassachtalstraße in Richtung Uhingen. Auf Höhe der Kreuzung Schlichtener Straße erfasste er die Jugendliche. Der Fahrer hielt an um die Situation zu begutachten. Dann stieg er wieder in den Wagen und fuhr weiter. Er bog laut eines Zeugen in die Schlichtener Straße ein und entfernte sich von der Unfallstelle. Das Mädchen erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte waren nicht erforderlich. Das Polizeirevier Uhingen (07161/93810) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun den Fahrer des Pkw.

