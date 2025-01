Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Mit Messer bedroht

Am Mittwoch fuchtelte ein Betrunkener in Göppingen mit einem Messer herum.

Ulm (ots)

Der Vorfall ereignete sich kurz vor 0.30 Uhr in der Stuttgarter Straße in einer Flüchtlingsunterkunft. Ein 33-Jähriger war betrunken und schrie lautstark herum. Von der dortigen Security wurde er zur Ruhe ermahnt. Kurze Zeit später kehrte der Mann zurück und fuchtelte mit einem Küchenmesser vor den Securitymitarbeitern herum. Diese riefen die Polizei. Der 33-jährige rannte weg. Beim Wegrennen verletzte sich der Mann selbst mit dem Messer an der Hand. Die Polizei nahm ihn kurze Zeit später in der Nähe fest. Zur weiteren Behandlung kam er in ein Krankenhaus. Er sieht nun einer Anzeige wegen Bedrohung entgegen.

++++++++ 0184370

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell