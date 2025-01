Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Attenweiler/B312 - Vorfahrt missachtet

Am Dienstag stießen auf der B312 bei Attenweiler zwei Autos zusammen.

Ulm (ots)

Um 20.45 Uhr war eine 42-Jährige mit ihrem Opel auf der K7533 von Attenweiler in Richtung B312 unterwegs. An der Kreuzung wollte sie nach links in Richtung Biberach einbiegen. Dabei übersah sie wohl ein von links kommendes Auto. Der 53-jährige Ford-Fahrer war in Richtung Riedlingen unterwegs und hatte Vorfahrt. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Durch den Aufprall erlitt die 42-Jährige Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie vorsorglich in eine Klinik. Der Ford-Fahrer sowie sein 16-Jähriger Beifahrer erlitten durch die ausgelösten Airbags leichte Verletzungen. Abschlepper bargen die beiden Autos. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Opel auf 2.000 Euro, den am Ford auf 15.000 Euro. Während der Unfallaufnahme konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

