Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Betrunkener Ladendieb festgenommen

Am Montag nahm die Polizei in Ulm einen Dieb in Gewahrsam.

Ulm (ots)

Um 18.15 Uhr beobachte eine Zeugin den Dieb in einem Supermarkt im Haslacher Weg. Der Mann steckte Lebensmittel in seine Jackentasche. Dann passierte er den Kassenbereich ohne den Energie-Drink und eine Packung Salami zu bezahlen. Da sich der Verdächtige gegenüber den Mitarbeitern nicht ausweisen konnte und stark betrunken war verständigten diese die Polizei. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 3 Promille. Die Polizei nahm den 31-Jährigen in Gewahrsam. Ihn erwartet nun eine Anzeige.

