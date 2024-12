POL-PDNR: Diebstahl einer Mülltonne

Michelbach (ots) - Am 01.12.2024, im Zeitraum von 18:30 Uhr bis 20:45 Uhr, wurde durch unbekannte Täter ein öffentlich zugänglicher Bücherschrank in der Mittelstraße in Michelbach beschädigt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Altenkirchen zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied/Rhein Polizeiinspektion Altenkirchen ...

