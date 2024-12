Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Gefährliche Überholmanöver

Zeugen gesucht

Altenkirchen (ots)

Am Samstag, 30.11.2024, gegen 09.00 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 256, zwischen Altenkirchen und Neitersen, zu mehreren gefährlichen Überholmanövern. Nach Zeugenangaben war der Fahrer eines weißen Pkw Toyota Aygo mit AK-Kennzeichen, aus Richtung Altenkirchen kommend, in Fahrtrichtung Flammersfeld unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Altenkirchen-Leuzbach überholte er einen Pkw und scherte anschließend so knapp wieder ein, dass der Fahrer des überholten Fahrzeuges stark abbremsen musste. Im weiteren Verlauf überholte der Fahrer des Pkw Toyota in der Ortslage Neitersen noch mehrere Fahrzeuge trotz Gegenverkehr. Die Polizei Altenkirchen bittet um weitere Hinweise.

