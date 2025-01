Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Autoaufbrecher überrascht

Am Mittwoch nahm die Polizei in Eschenbäche einen Verdächtigen vorläufig fest.

Ulm (ots)

Kurz nach Mitternacht versuchte der 37-Jährige ein Auto in der Straße "Am Eschenbach" aufzubrechen. Ein Zeuge hörte Geräusche und schrie den Mann an. Daraufhin flüchtete dieser. Polizeistreifen fahndeten nach dem Verdächtien und konnten ihn kurze Zeit später an der Kreisstraße 1404 antreffen. Der Mann war betrunken und hatte knapp zwei Promille. Er kam auf ein Polizeirevier. Dort blieb er aufgrund seiner Alkoholisierung in einer Gewahrsamseinrichtung.

