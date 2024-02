Polizei Münster

POL-MS: Sentmaringer Weg: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am vergangenen Montag (19.02., zwischen 8:00 Uhr und 14:50 Uhr) in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Sentmaringer Weg eingestiegen und haben Bargeld entwendet. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Täter aus dem Hausflur die Wohnungstür gewaltsam auf und verschafften sich so Zugang zu der Wohnung. Die Unbekannten öffneten und durchsuchten diverse Räume und Schränke und entwendeten Bargeld. Danach flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen, die Auffälligkeiten beobachtet haben. Hinweise bitte tele-fonisch unter (0251) 275-0 melden!

Verfasserin: Lara Peters

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell