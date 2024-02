Polizei Münster

POL-MS: 24-Jähriger in Unterführung zusammengeschlagen - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (18.02, 03:55 Uhr) haben fünf bislang unbekannte Täter zwei Männer auf der Hafenstraße angegriffen. Nach ersten Ermittlungen waren der 24-jährige Geschädigte aus Dissen am Teutoburger Wald und sein 25-jähriger Begleiter vom Albersloher Weg kommend in Richtung Innenstadt unterwegs. In der ersten Unterführung der Hafenstraße wurden sie von fünf Männern angesprochen. Das Duo ging auf diese Interaktion zunächst nicht ein. Zwischen der ersten und der zweiten Unterführung attackierten die Unbekannten die Männer dann von hinten. Der 24-Jährige fiel dabei zu Boden und wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der 25-Jährige konnte sich aus der körperlichen Gewalt befreien. Die Täter flüchteten.

Laut Zeugenangaben sollen die fünf Täter 20 bis 30 Jahre alt und circa 1,70 bis 1,80 Meter groß sein und schwarze Haare haben. Ein Täter trug einen schwarzen Pullover mit weißen Streifen, schwarze Schuhe und einen Seitenscheitel. Ein weiterer Täter wurde mit einem blauen Pullover beschrieben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden

Verfasserin: Lara Peters

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell