Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Zeugen gesucht: FlixTrain mit Steinen beworfen

Berlin - Staaken (ots)

Nachdem eine unbekannte Anzahl an Personen einen FlixTrain mit Steinen beworfen haben soll, sucht die Bundespolizei nun nach Zeugen.

Am 24. Januar 2025 gegen 19:50 Uhr soll es von der Bahnüberführung des Winterhuder Wegs in Berlin Staaken zu einem Steinbewurf auf einen nach Berlin fahrenden FlixTrain gekommen sein. Die Steine trafen den Zug bei einer Geschwindigkeit von 120 km/h, was zu mehreren sichtbaren Einschlägen führte.

Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, der Sachbeschädigung sowie des Versuchs der gefährlichen Körperverletzung gegen Unbekannt und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Wer hat die Tat am Freitag, den 24. Januar 2025, gegen 19:50 Uhr, an der Bahnüberführung des Winterhuder Wegs beobachtet und kann Angaben zu der Anzahl der Täter oder zum genauen Tathergang machen sowie sonstige sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter 030 2062293-0 sowie unter der kostenfreien Hotline 0800 6888000 rund um die Uhr entgegen.

