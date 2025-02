Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Rauchentwicklung

Am Dienstag, 25. Februar 2025 gegen 09:26 Uhr kam es zu einer Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Otterstraße. Als die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Cloppenburg eintrafen stellte sich heraus, dass eine Anwohnerin Essen auf dem Herd vergessen hatte. Es wurde niemand verletzt.

Emstek/Garthe - Brand eines Stallgebäudes

Am Mittwoch, 26. Februar 2025 gegen 11:26 Uhr bemerkten Anwohner eine Rauchentwicklung aus einem Stallgebäude im Stüvenweg. Bei Eintreffen der ersten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Emstek stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Das Stallgebäude wurde derzeit als Werkstatt genutzt. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Emstek war zusätzlich die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg im Einsatz. Nach ersten Einschätzungen entstand ein Schaden von ca. 150.000,00 Euro. Verletzt wurde niemand.

Löningen - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Dienstag, 25. Februar 2025 gegen 17:30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Löningen einen Pkw in der Böener Straße. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 32-jährige Fahrzeugführer aus Lastrup zuvor Betäubungsmittel konsumiert hatte. Ein Test verlief positiv hinsichtlich Amphetamin. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Molbergen/Grönheim - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten

Am Dienstag, 25. Februar 2025 gegen 07:20 Uhr befuhr eine 29-jährige Frau aus Rastede mit ihrem Pkw die Lange Straße in Richtung Peheim. Ein 61-jähriger Mann aus Lindern beabsichtigte mit seinem Pkw die Lange Straße zu queren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw der vorfahrtsberechtigten 29-Jährigen. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von rund 10.000,00 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Montag, 24. Februar 2025 18:30 Uhr bis Dienstag 25. Februar 2025 08:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer die Fassade eines Gebäudes in der Bether Straße. Es entstand ein Schaden von geschätzten 20.000,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

