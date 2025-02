Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Rauchentwicklung Am Dienstag, 25. Februar 2025 gegen 09:26 Uhr kam es zu einer Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Otterstraße. Als die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Cloppenburg eintrafen stellte sich heraus, dass eine Anwohnerin Essen auf dem Herd vergessen hatte. Es wurde niemand verletzt. Emstek/Garthe - Brand eines Stallgebäudes Am Mittwoch, 26. Februar ...

