Löningen - Brand eines Pkw

Am Mittwoch, 26. Februar 2025 gegen 19:50 Uhr geriet während der Fahrt ein Pkw auf der Straße Am Bäkmoor in Brand. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Löningen gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Schaden von ca. 10.000,00 Euro.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 26. Februar 2025 in der Zeit zwischen 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw eines 67-jährigen Mannes aus Bakum. Dieser hatte seinen Pkw, einen VW Caddy, auf einem Parkplatz in der Tabbenstraße abgestellt. Der Schaden wurde auf 1.000,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/803840) entgegen.

