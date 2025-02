Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Sachbeschädigung

Am Freitag, 28. Februar 2025 gegen 04:25 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Täter ein bodentiefes Fenster einer Spielothek im Rathausweg. Der Schaden wurde auf 500,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Donnerstag, 27. Februar 2025 gegen 07:18 Uhr befuhr eine 44-jährige Frau aus Emstek mit ihrem Pkw die B 213 in Richtung Stapelfeld. Beim Abfahren von der Bundesstraße übersah sie, dass ein vorausfahrender Pkw verkehrsbedingt bremste. Sie fuhr auf den Pkw der 50-jährigen Frau aus Wildeshausen auf. Hierdurch wurde der Pkw der 50-Jährigen auf eine vorausfahrende Sattelzugmaschine samt Auflieger eines 38-Jährigen Mannes aufgeschoben. Durch den Zusammenstoß wurde die 44-Jährige leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von rund 12.500,00 Euro.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Mittwoch, 26. Februar 2025 08:00 Uhr bis Donnerstag, 27. Februar 2025 08:50 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw einer 24-jährigen Frau aus Friesoythe. Diese hatte ihren Pkw, einen Volvo V 40 Cross Country in schwarz auf einem Parkstreifen an der Petersfelder Straße abgestellt. Es entstand ein geschätzter Schaden von rund 9.000,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Garrel (Tel.: 04474/93942-0) entgegen.

Lindern - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person / Fahren unter Alkoholeinfluss / Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 27. Februar 2025 gegen 20:07 Uhr befuhr ein 20-jähriger Heranwachsender aus Lindern mit seinem Pkw die Straße Zur Radde. Aus unbekannter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Zaun und kollidierte mit einer Gartenhütte. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 20-Jährige und Alkoholeinfluss stand, ein Test ergab einen Wert von 1,84 Promille. Zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Der 20-Jährige wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Durch den Unfall entstand ein Totalschaden am Pkw, der Zaun und die Gartenhütte wurden ebenfalls beschädigt. Eine Schadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell