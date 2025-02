Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Dinklage - Diebstahl von zwei hochwertigen Pedelecs

Am Mittwoch, 26. Februar 2025 in der Zeit von 04:07 Uhr bis 04:58 Uhr entwendeten unbekannte Täter zwei Pedelecs, welche in einer Garage in der Van-der-Wal-Straße abgestellt worden waren. Hierbei handelte es sich um zwei Pedelecs der Marke KTM. Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443/97749-0) entgegen.

Visbek - Diebstahl von Hofgelände

Am Dienstag, 25. Februar 2025 in der Zeit von 01:00 Uhr bis 06:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Dorfstraße, verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Gebäude und entwendeten diverse Werkzeuge. Es entstand ein Schaden im unteren 5-stelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 04445/95047-0) entgegen.

Damme - Diebstahl aus Rohbau

In der Zeit von Samstag, 15. Februar 2025 17:00 Uhr bis Mittwoch, 26. Februar 2025 09:15 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Straße Auf dem Kirchesch und verschafften sich Zugang zu dortigen Baucontainern. Hier wurden diverse Werkzeuge entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 0549199936-0) entgegen.

Goldenstedt - Diebstähle aus Scheune

In der Zeit von Dienstag, 25. Februar 2025 23:00 Uhr bis Mittwoch, 26. Februar 2025 05:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf zwei Grundstücke in der Dornbuschstraße. In beiden Fällen verschafften sie sich Zugang zu einer dortigen Scheune und entwendeten in einem Fall Werkzeuge. Im selben Zeitraum kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Werkstatt in der Friedenstraße. Hier wurde augenscheinlich kein Diebesgut erlangt. Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt (Tel.: 04444/96722-0) entgegen.

Bakum - Kupferdiebstahl

Am Dienstag, 25. Februar 2025 gegen 22:40 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Lüscher Straße und entwendeten von einer dortigen Lagerhalle mehrere Meter Kupferfallrohre. Eine Schadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Bakum (Tel.: 04446/959710) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Einbruch in Wohnhaus

Am Mittwoch, 26. Februar 2025 in der Zeit zwischen 10:15 Uhr bis 10:45 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf einen Hof in der Straße Campemoor und verschafften sich Zutritt zum dortigen Wohnhaus. Ob Diebesgut erlangt wurde, kann derzeit nicht gesagt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Neuenkirchen-Vörden (Tel.: 05493 91356-0) entgegen.

Dinklage - Diebstahl aus Pkw

Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit von Dienstag, 25. Februar 2025 23:30 Uhr bis Mittwoch, 26. Februar 2025 09:00 Uhr an einen Pkw, Daimler, welcher in der Holthausstraße abgestellt worden war. Die unbekannten Täter öffneten den Pkw und entwendeten diverse persönliche Gegenstände sowie eine Handtasche samt Inhalt. Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443 97749-0) entgegen.

Damme - Diebstahl aus Pkw

In der Zeit von Sonntag, 23. Februar 2025 11:30 Uhr bis Mittwoch, 26. Februar 2025 12:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter an einen Pkw, VW Passat, welcher auf einem Parkplatz am Friedhof in der Straße Grüner Weg abgestellt worden war. Sie entwendeten unter anderem Bargeld und das Infotainmentsystem. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

Dinklage - mehrere Fahrzeuge angegangen

In der Zeit von Montag, 24. Februar 2025 23:00 Uhr bis Mittwoch, 26. Februar 2025 14:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände der Malteser in der Sanderstraße und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu insgesamt 5 Fahrzeugen, welche auf dem dortigen Hof abgestellt worden waren. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Kfz

In der Zeit von Dienstag, 25. Februar 2025 22:00 Uhr bis Mittwoch 26. Februar 2025 07:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf den Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Straße An der Ziegelei und zerstachen mit einem unbekannten Gegenstand zwei Reifen eines Pkw, VW Polo. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch, 26. Februar 2025 gegen 22:25 Uhr befuhr ein 35-jähriger Mann aus Vechta mit seinem Pkw die Antoniusstraße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass 35-Jähirge unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen Wert von 1,67 Promille. Zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Damme - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Dienstag, 25. Februar 2025 18:00 Uhr bis Mittwoch, 26. Februar 2025 08:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw eines 66-jährigen Mannes aus Damme. Dieser hatte seinen Pkw, einen Daimler 190, am Roggenkamp abgestellt. Der Schaden wurde auf 500,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

