Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wohnungseinbruch - Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Altena (ots)

Unbekannte sind zwischen Sonntag- und Montagnachmittag in ein Wohnhaus an der Waldstraße eingebrochen. Sie brachen ein Fenster an der Hinterseite auf und entwendeten Schmuck, Bargeld und einen Laptop. Die Polizei sicherte Spuren. Die Polizei berät Mieter und Hauseigentümer kostenlos in Sachen Einbruchschutz: Die Fachleute der Kriminalprävention in Hemer sind erreichbar unter Telefon 02372/9099- 5510 oder -5512. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de. In dem konkreten Fall bittet die Polizei in Altena um Hinweise unter Telefon 9199-0.

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle stoppte eine Streifenwagen-Besatzung der Polizei am Dienstag an der Werdohler Straße einen Pkw. Der 23-jährige Fahrer hatte keine Fahrerlaubnis. Die Polizeibeamten untersagten die Weiterfahrt und schrieben eine Anzeige. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell