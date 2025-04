Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Autofahrer prallt in historisches Gebäude

Mörfelden-Walldorf (ots)

Ein 63 Jahre alter Autofahrer verlor am Donnerstagmorgen (24.04.), kurz nach 8.00 Uhr, auf der Bundesstraße 486, in Höhe des historischen Jagdschlosses Mönchbruch aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in der Folge in eine Wand des historischen Gebäudes. Der Mann blieb unverletzt.

Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks sind am Unfallort und stützen nun das Dach des Gebäudes ab. Der Verkehr wird an der Unfallstelle für die Dauer des Einsatzes, der vermutlich noch bis in die Nachmittagsstunden andauern wird, abwechselnd einspurig vorbeigeleitet. Die Höhe des bei dem Unfall entstandenen Schadens kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell