POL-DA: Groß-Gerau: Autoaufbruch an Feldweg

Groß-Gerau (ots)

Am Mittwoch (23.04.) wurde der Feldweg im Bereich Waldstraße/Feldschneise am Hegbachsee, zum Schauplatz eines Diebstahls. Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit zwischen 10.40 und 12.15 Uhr gewaltsamen Zugang zu einem dort geparkten Hyundai und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum eine Sporttasche samt Inhalt.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

