POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, Ondrup/ Von Unfallort geflüchtet

Coesfeld (ots) - Ein unbekannter Autofahrer hat am Sonntag (25.08.24) einen Hund am Mühlenweg angefahren und flüchtete im Anschluss. Passiert ist das gegen 16.55 Uhr. Der Fahrer saß in einem weißen Kombi. Laut einer Zeugin könnte es ein Ford Focus sein. Der Hund erlitt Verletzungen. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 ...

